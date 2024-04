Seit Monaten ist es rechtlich möglich, die Revolutionsgarden als Terrorgruppe zu brandmarken.

Brüssel. Wieso sind die iranischen Revolutionsgarden für die EU keine Terrororganisation? Diese Frage treibt das Brüsseler Korrespondentenkorps seit Monaten um, keine Unterredung mit zuständigen EU-Diplomaten, in der sie nicht gestellt wird. So war das auch im Vorfeld des Ratstreffens der 27 Außenminister am Montag in Luxemburg.