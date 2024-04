Eine SpaceX Falcon 9 Rakete mit 23 Starlink-Satelliten fliegt am Mond vorbei - aufgenommen am 18. April dieses Jahres.

Eine SpaceX Falcon 9 Rakete mit 23 Starlink-Satelliten fliegt am Mond vorbei - aufgenommen am 18. April dieses Jahres. IMAGO/JOE MARINO

An der Raumfahrt und Satellitentechnik führt für Anleger in Zukunft kaum ein Weg vorbei, meinen manche Experten. Mit diesem High-Tech-Unternehmen kann man schon jetzt darauf spekulieren.

Würde man Anlegen an der Börse nicht als langfristiges Projekt mit einem breit gestreuten Portfolio sehen, man könnte die halbe Zeit des Jahres vor lauter Angst nicht investieren. Denn an Schwierigkeiten im Weltgeschehen, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und wer weiß sonst noch wo herrscht kein Mangel. Aktuell schon gar nicht. Die Wirtschaft läuft nicht wirklich rund. Die Leitzinsen müssen trotzdem vorerst hoch bleiben, weil die Inflation eben auch noch höher als erhofft ist (vor allem in Österreich, mitangetrieben durch staatliche Ausschüttungen, die im Wahljahr trotz inständiger Bitten von Fiskalrat-Chef Christoph Badelt, „keine Wahlzuckerln zu geben, wohl weiter steigen dürften). Und die Weltordnung ist gelinde gesagt ducheinandergekommen – mit der Gefahr einer neuen Eskalation im Nahen Osten, die die Rohstoffpreise weiter treiben und so wieder die Inflation schüren könnte.

Wie gesagt: Wer als Anleger langfristig denkt, wird deshalb nicht nervös. Und wer sein Depot mit einer spekulativen Aktie anreichern will, denkt ohnehin etwas losgelöst von aktuellen Turbulenzen in etwas anderen Kategorien. Heute wollen wir eine solche mögliche spekulative Aktie aus einem sehr ungewöhnlichen Bereich hier vorstellen. Und zwar aus dem der Raumfahrt.