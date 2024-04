Die nukleare Renaissance in Europa

Paris weigert sich, EU-Quoten für erneuerbare Energien einzuhalten. Und sucht Verbündete: Der Moment ist günstig.

Make our planet great again“, forderte 2017 der neu gewählte Präsident Emmanuel Macron. Sein US-Kollege Donald Trump war gerade aus dem Pariser Klimapakt ausgestiegen und der junge französische Staatschef bot US-Umweltforschern Jobs in Frankreich an. Macron präsentierte sich als Anführer im Kampf gegen Klimawandel, förderte erneuerbare Energien, finanzierte grüne Start-ups und Forschung.

Sieben Jahre, viele Krisen und eine Amtszeit später ist Macrons grüne Bilanz eher durchwachsen. 2020 war Frankreich das einzige EU-Land, das vereinbarte Ziele bei erneuerbaren Energien nicht einhielt. Brüssel klagte. Die teure Strafe hat Paris noch nicht gezahlt.