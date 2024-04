Schwertlilien für Trockenzonen

Die Iris blüht nur dann reichlich, wenn ihre Rhizome nicht überwuchert oder völlig eingebuddelt sind.

Gute vier Wochen früher als in normalen Jahren blühen derzeit die Schwertlilien auf. Die blauen sind wie immer die Ersten, doch die edlen Varianten werden demnächst folgen, ihre Blütenknospen stehen kurz vor dem Aufplatzen. Die Familie der Iris ist groß und verwirrend, deshalb eine kurze Erklärung. Als Erste blüht früh im Jahr die Iris barbata-nana, also die Zwergiris. Sie wird je nach Sorte fünf bis maximal 40 Zentimeter hoch und wird am besten in Horsten gepflanzt. Es folgt die Mittelhohe Bart-Iris, Iris barbata-media, die normalerweise ab Mitte April blüht und immerhin schon an die 70 Zentimeter hoch wird. Schließlich kommen wir bei der klassischen Hohen Bart-Iris, Iris barbata-elatior, an. Alle sind Hybride und in einem unüberschaubar reichen Sortiment in vielen Farben zu haben.