Wieder Messerattacke in Favoriten: Mann verletzt

Der Täter wollte den Mann ausrauben und stach ihn in den Bauch. Er konnte flüchten. Das Opfer ist nicht in Lebensgefahr.

In Wien-Favoriten ist es neuerlich zu einer Messerattacke gekommen: In der Nacht auf Montag wurde ein Mann bei der Quellenstraße - außerhalb der Waffenverbotszone - von einem unbekannten Täter bei einem Raubversuch mit einem Messer im Bauchbereich verletzt. Das Opfer ist laut Polizei nicht in Lebensgefahr, der Verdächtige flüchtig.

Das Opfer und ein Zeuge gaben gegenüber der Polizei an, dass sie lediglich bei einem Automaten Zigaretten kaufen wollten, als sie von mehreren Männern angesprochen wurden. Die unbekannten Täter sollen die Herausgabe der Mobiltelefone gefordert haben. Als das Opfer der Aufforderung nicht nachkam, wurde es demnach von einem der unbekannten Täter mit einem Messer attackiert. Dann ergriff die Gruppe die Flucht.

Mehrere Attacken im März

Die Berufsrettung Wien versorgte den Verletzten notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus. Eine Sofortfahndung nach den flüchtigen Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, wurde mit den weiteren Ermittlungen betraut.

Im März ist es im zehnten Bezirk zu mehreren Messerattacken gekommen. Die meisten passierten im Bereich Reumann- und Kepplerplatz, weshalb dort aktuell auch eine Waffenverbotszone eingerichtet wurde. Für besonderes Aufsehen sorgte jene vor dem Eissalon Tichy am 17. März. Ein Mann wollte dabei Frauen zu Hilfe kommen, die von Jugendlichen belästigt worden waren. Diese attackierten den 21-Jährigen daraufhin und stach auf ihn ein. Er erlitt Verletzungen im Rücken und am Oberschenkel. Die Polizei nahm einen 20-jährigen Syrer fest. (APA)