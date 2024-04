Stilkolumne: Heute trägt man den Ballast einstiger It-Girls

Die viel zitierten Nullerjahre halten wohl noch länger Einzug in die Mode. Gerade werden alte Taschen verscherbelt.

Kate Moss hat unlängst ihre Hunde äußerln geführt. Nicht, dass das etwas Neues wäre, immer wieder wird sie auf Londons Straßen abgelichtet. Diesmal aber mit besonderem Accessoire. Wer um die Jahrtausendwende schon Fashionista war, hat das gewiss sofort erkannt: Von ihrem Unterarm baumelte die Kulttasche der Nullerjahre schlechthin – eine „Le City Bag“ von Balenciaga, einst als „Motorcycle Bag“ geführt (siehe unten). Sie gehörte damals zum obligatorischen Inventar eines It-Girls, Nicole Richie (Paris Hiltons beste Freundin) verfügte über gleich mehrere Größen und Farben, Hilton teilte sich etliche Modelle mit ihrer Schwester Nicky. Ähnlich hielten es die Olsen-Zwillinge.

Dabei war der Shopper unter Luxusliebhabern anfänglich verschrien. Kein protziges Logo deutete auf den gesalzenen Kaufpreis hin, wie man es Ende der Neunziger so gern mochte, und das Leder war für ein High-End-Modell ungewöhnlich weich. Die zweiflerischen Modeaffinen hat man aber rasch mit dem gekriegt, was heute Influencer-Marketing heißt: jedem Star ein Exemplar, freilich geschenkt. Heute machen die Fotos von Prominenten aus dieser Zeit und mit besagtem Täschchen wieder die Runde im Netz und befeuern weiter den Y2K-Hunger (die Abkürzung steht für Year 2000).

Dass auch Serien und Filme der 2000er-Jahre fröhliche Urständ feiern, tut ein Übriges und verhilft auch anderen Modellen dieses schaurig-schönen Jahrzehnts, das zum Missmut einiger noch länger in der Mode Einzug halten wird, zum Revival: einem Multipocket-Modell von Marc Jacobs etwa, 2004 prominent in „Gilmore Girls“ platziert, zwei Jahre später in „Der Teufel trägt Prada“. Oder der „Fendi Baguette“. Ihr gebührte im Serienklassiker „Sex and the City“ gleich eine ganze eigene Szene: Ein Gauner versucht, das schöne Stück in einer New Yorker Gasse von Carrie Bradshaw einzusackeln, und schreit: „Give me your bag!“ Sie aber antwortet prompt: „It’s a Baguette!“

Modehäuser und Herausgewachsene haben ihr Chance längst gewittert: Mehrfach haben Chefdesigner Archivstücke ihrer Brand neu interpretiert, nun eben auch Balenciagas Modeschöpfer Demna die „Le City Bag“. Die Trendbewussten von einst können ihren alten Ballast heute um Unsummen über Vintage-Portale verscherbeln.