Tesla-Aktie steigt nach grauenvollen Zahlen

Teslas Umsatz und Gewinn sind im ersten Quartal abgebröckelt, doch haben die Aktionäre offenbar Schlimmeres erwartet. Ein billigeres Modell soll früher kommen als geplant. Die Aktie schoss nach der Zahlenvorlage in die Höhe.

Austin. Kaum ein anderer Firmenchef polarisiert so stark wie Tesla-CEO Elon Musk. Während Kritiker ihm vorwerfen, Weltmeister im Ankündigen zu sein (vollautonomes Fahren, Robotaxis), ohne zu liefern, und auf die aktuellen Probleme (Nachfrage- und Margenschwäche bei E-Autos) verweisen, sehen Tesla-Aktionäre in dem Konzern mehr als nur einen Autohersteller: Tesla ist in ihren Augen ein Künstliche-Intelligenz- und Robotik-Unternehmen. Musk sagte am Dienstagabend bei der Präsentation der Quartalszahlen: „Wenn jemand nicht glaubt, dass Tesla das Problem des autonomen Fahrens lösen wird, sollte er, wie ich finde, nicht in das Unternehmen investieren.“ Und er ergänzte: „Aber das werden wir. Und das tun wir.“ Derlei Überzeugung kam bei den Anlegern gut an.

Doch passten in den vergangenen Jahren auch die laufenden Geschäftszahlen. Zuletzt war das nicht mehr so. Die Konkurrenz aus China, eine Rabattschlacht und ein nachlassendes Wachstum bei E-Autos drückten die Margen von Tesla und ließen die Zukunftsvisionen umso vager erscheinen. Vor Kurzem kündigte Tesla an, ein Zehntel der 140.000 Jobs weltweit abbauen zu wollen.

Starker Gewinnrückgang