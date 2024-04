U-Bahntoiletten: Wertlose WC-Gutscheine?

Wer die kostenpflichtigen WCs in den Stationen der Wiener Linien nützt, bekommt dafür einen Wertebon. Nur wo sind die eigentlich gültig? Eine Spurensuche.

Auf den ersten Blick klingt der Text eigentlich sehr vielversprechend. „Einlösbar in allen teilnehmenden Geschäften und Gastronomiebetrieben an den U-Bahnstationen der Wiener Linien und deren unmittelbarer Umgebung.“ 60 Cent haben die Benutzer der WCs am Wiener Stephansdom eben bezahlt.

Also die, die Münzen bei sich hatten, der Kartenleser war an jenem Tag kaputt. Um sie herum ein paar etablierte Bäcker: Ströck, Anker, von den Geschäften am Graben in unmittelbarer Nähe ganz zu schweigen.



Die WCs, die seit 2019 in den Wiener Linien-Stationen (etwa auch am Wiener Westbahnhof, Karlsplatz oder Hauptbahnhof) zu finden sind, sind eigentlich eine Verbesserung in der Stadt. Vorher waren die U-Bahn-Toiletten in der Regel nicht benutzbar. Zu oft haben sie Drogenabhängige, Obdachlose oder sonst auffällige Menschen benutzt und in einem unnacherzählbaren Zustand zurückgelassen. Das ist nun vorbei. Die Toiletten der deutschen Firma Sanifair sind sauber, meistens frei, freundlich gestaltet und (sofern auch der Kartenleser funktioniert) leicht benutzbar. Dieses Service zahlt man auch.

Wer nimmt die Bons entgegen?