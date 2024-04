Max Höfler läuft Schlittschuh mit Odysseus

Anhand sprachlicher Kapriolen rückt Max Höfler in seinem Band „Alles über alles oder warum“ gegenwärtige Probleme in den Fokus.

Ist es vielleicht nicht vielmehr so, dass“ man in der Meinung, den neuen Roman von Max Höfler vor sich zu haben, in ebendieser Erwartungshaltung gründlich enttäuscht wird, ja sich nachgerade veräppelt fühlt, auf den Arm genommen wähnt, da der Titel zwar alles verspricht, doch nichts davon hält und sich die Prosatextsammlung, denn um eine solche handelt es sich in Wirklichkeit, doch mehr um das im Untertitel angekündigte „Warum“ kümmert?

So in etwa formuliert Max Höfler in seinem neuen Prosaband, der aus 220 lexikonähnlichen Einträgen besteht, von denen jeder mit derselben Frageformel beginnt und damit eine argumentative Kontroverse suggeriert. Das Spiel mit der Erwartungshaltung ist ebenso charakteristisch für Höfler wie das Konzeptuelle, in diesem Fall die Aneinanderreihung rhetorischer Fragen, die jeweils einen ganzen Absatz umfassen. Die starke rhetorische Überformung erweckt dabei den Eindruck eines „hohen“ Sprachstils, der durch umgangs- und vulgärsprachliche Ausdrücke, skurrile Anekdoten und Fake News konsequent unterlaufen wird.

Früher hatten wir alle lange Hälse