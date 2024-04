Zwei versuchte Bombenanschläge hat es binnen eines halben Jahres auf die Glaubensgemeinschaft gegeben. Die Ermittler arbeiten immer noch auf Hochtouren.

Ein Monat nach dem Fund eines gefährlichen Sprengsatzes vor der Tür der Zeugen Jehovas in Kalsdorf bei Graz ist die Ermittlungsgruppe „Michael“ in den Erhebungen ein Stück weiter. Gesucht wird nach „einem gefährlichen Täter, der technisch versiert ist“, hieß es aus Ermittlerkreisen. Die sichergestellte Bombe wies klare Parallelen zu den in Leibnitz detonierten Sprengsätzen auf. Der Name der Ermittlungseinheit ist angelehnt an den Erzengel, der bei der Glaubensgemeinschaft einen hohen Stellenwert hat

Die seit dem jüngsten Vorfall personell und strukturell erweiterte Ermittlungsgruppe ist beim Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) in der Steiermark eingerichtet. Sie wird aber auch von Beamtinnen und Beamten der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sowie dem Landeskriminalamt Steiermark unterstützt und verstärkt. Auch ein Profiler ist nun im Einsatz, der den Täter analysieren soll. Die Experten gehen davon aus, dass die gesuchte Person „einen abgrundtiefen Hass auf die Glaubensgemeinschaft mit regionalem Kontext“ hat. Das sei schon nach den ersten beiden Sprengsätzen in Leibnitz deutlich geworden, so die Ermittler.

Täter dürfte Bomben selbst gebaut haben

Es sei davon auszugehen, dass der Täter wieder zuschlagen wird, wenn er oder sie die Möglichkeit dazu hat. Es liege bisher weder ein Bekennerschreiben noch eine andere Botschaft vor. Doch man gehe zahlreichen Hinweisen vor allem aus dem Kreis der Glaubensgemeinschaft nach. Diese sei bisher mit Informationen eher zurückhaltend gewesen, doch mittlerweile liege den Ermittlern eine „hoffentlich vollständige Liste“ von ehemaligen Mitgliedern der Zeugen Jehovas vor. In den vergangenen Wochen seien bereits Dutzende Vernehmungen erfolgt und es wurden die Sprengsätze bis ins Detail analysiert. Vor allem die nicht explodierte Bombe aus Kalsdorf machte eine umfassende Spurenanalyse möglich, die sich positiv auf die Ermittlungen auswirke.

Klar ist auch, dass vor allem der Sprengsatz aus Kalsdorf, der an Intensität merklich stärker auslegt war als die Bomben aus Leibnitz. Er hätte „ernst zu nehmende Schäden an Menschen und Gebäuden“ verursachen können, so die Ermittler. Aufgrund der Analysen wird davon ausgegangen, dass für die detonierten Sprengsätze in Leibnitz der gleiche Täter verantwortlich ist wie für die Bombe aus Kalsdorf, die entschärft werden konnte. Bisher haben die Ermittler keine baugleichen Pläne im Internet gefunden. Es sei anzunehmen, dass der Täter die Bomben selbst gebaut hat.

Beichtgeheimnis ist kein Entschlagungsgrund

Mittlerweile gibt es auch Klarheit darüber, dass sich die sogenannten Ältesten der jeweiligen Gruppierungen der Zeugen Jehovas nicht auf das Beichtgeheimnis berufen können. Die Staatsanwaltschaft hat dies juristisch abklären lassen und man kam zu dem Schluss, dass die „Ältesten“ nicht als Geistliche im Sinne der Strafprozessordnung gelten. Somit können sie sich auch nicht der Aussage entschlagen.

Für die Glaubensgemeinschaft gibt es nach wie vor behördliche Schutzmaßnahmen unterschiedlicher Art. Die Bevölkerung wird weiterhin gebeten, wachsam zu sein und mögliche Hinweise der Polizei zu melden - es würden Hinweise auch vertraulich entgegengenommen. (APA)