Die Bäder öffnen, das Badewetter verabschiedet sich

Wenn am 2. Mai die städtischen Freibäder (mit höheren Ticketpreisen) öffnen, fehlt das passende Wetter: Denn der Mai beginnt unterkühlter, als der April zu Ende geht. Frost im Mai, wie ihn die Landwirtschaft fürchtet, kündigt sich aber immerhin auch nicht an.

Wien. Es war ein durchaus gutes Timing: Einige privat geführte Freibäder haben schon am vergangenen, frühsommerlichen Wochenende bei bis zu 28 Grad die Saison eröffnet, in Wien etwa das Schönbrunner Bad oder das Bundesbad Alte Donau (mit neuem Pop-up-Café übrigens).

Auch die letzten Apriltage werden recht sonnig und warm verlaufen. Wenn allerdings – wie immer am 2. Mai – auch die städtischen Bäder in Wien in die Saison starten, sieht die Wetterlage weniger passend aus: Im Westen des Landes wird es laut Prognosen des Wetterdiensts Ubimet schon am 1. Mai recht feucht und kühl.

Mehr lesen Fußball-EM: Die besten Public Viewings in Wien

Im Osten dürfte zwar der 1. Mai noch recht sonnig werden (die Maiaufmärsche sind also zumindest in Teilen des Landes gesichert), tags darauf aber „schiebt sich die feuchte Luft“ auch nach Ober- und Niederösterreich sowie nach Wien.