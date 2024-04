Schwellenländer: China fällt zurück, Indien holt auf

Chinas Börse schwächelt schon länger. Im großen Schwellenländer-Index MSCI Emerging Markets Index hat es zwar noch die relativ größte Gewichtung, diese schrumpft aber sukzessive. Auf dem aufsteigenden Ast befinden sich Indien und Taiwan.

Die Bric-Staaten galten in den Jahren vor der Finanzkrise als die Anlagechance schlechthin. Das Kürzel steht für Brasilien, Russland, Indien und China. Mehr als 20 Jahre später muss man feststellen: So richtig ausgezahlt hätte sich ein Investment nur in Indien. Der Aktienindex MSCI India hat sich seit der Jahrtausendwende verzwölffacht. China brachte es auf eine Verdopplung, Brasilien nicht einmal das – und in Russland lässt sich derzeit ohnehin nicht investieren.