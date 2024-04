Der französische Staatspräsident drängt die EU-Staaten, wegen der Bedrohung aus Russland die europäische Verteidigung mit einem eigenen Atomschutzschild zu verstärken. Die Frage ist: Wollen das die anderen EU-Staaten?

Staatspräsident Emmanuel Macron pocht auf eine „politische und militärische Macht Europa“ und auf die „europäische Verteidigung“. Und fordert dafür einen europäischen Atomschutzschild: „Falls eines Tages Russland einen EU-Staat angreifen sollte und die ganze Gemeinschaft in die Pflicht zur solidarischen Gegenwehr genommen wird, könnte von Europas Politikern einer sagen, er habe von Anfang an gesagt, was diesbezüglich zu tun gewesen wäre“, sagte er in einem Interview mit zwölf französischen Jugendlichen, das Regionalzeitungen organisierten. Notwendig sei ein europäischer Schutzschild, der nicht nur die Langstreckenraketen, sondern auch die Atomsprengköpfe einschließen müsse.