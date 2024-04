Nato-Chef Stoltenberg auf Überraschungsbesuch in Kiew

Die Ukraine soll mehr Waffen geliefert bekommen, das kündigte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew an.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat mehr Waffenlieferungen in die Ukraine angekündigt. Die Mitglieder des Militärbündnisses hätten nicht geliefert, was sie in den vergangenen Monaten versprochen hätten, sagt Stoltenberg bei einem Überraschungsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

„Aber jetzt bin ich zuversichtlich, dass sich das ändern wird“, fügt er unter anderem mit Blick auf das jüngst verabschiedete Milliarden-Hilfspaket der USA und Unterstützungs-Zusagen der britischen Regierung hinzu. Er rechne zudem mit weiteren Zusagen.

„Das wird einen Unterschied machen – so wie die fehlende Unterstützung einen Unterschied gemacht hat“, sagt Stoltenberg in Anspielung auf Rückschläge der Ukraine auf dem Schlachtfeld. Für einen Sieg der Ukraine sei es noch nicht zu spät.