Eva Beresin in der Albertina: Zu schrill, zu voll, großartig

Die in Wien lebende Malerin Eva Beresin wurde durch Instagram international erfolgreich. Mit fast 70. Und hat jetzt ihre erste Museumsausstellung. Happy End?

So hören sich Märchen im 21. Jahrhundert an. In dem Jahrhundert, wo man als Aschenputtel zwar seinen Schuh verlieren mag. Wo er vom Prinz aber erst gefunden wird, wenn man ihn auch auf Instagram postet. Dann erst beginnt die große Karriere. Oder besser: kann sie beginnen. Auch in der Bildenden Kunst. Eva Beresin ist eine solche Geschichte passiert.