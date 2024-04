Russland habe Wohngebäude und zivile Infrastruktur beschädigt, teilte der Gouverneur ist. Auch in der Region Cherson soll eine Person durch russischen Beschuss ums Leben gekommen sein.

Nach dem russischen Angriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa vom Montag ist die Zahl der Todesopfer auf fünf gestiegen. Ein Mann sei im Krankenhaus verstorben, erklärte Gouverneur Oleh Kiper am Dienstag im Onlinedienst Telegram. 23 Menschen sind demnach noch in medizinischer Behandlung. „Acht von ihnen befinden sich in kritischem Zustand, vier davon in einem sehr kritischen Zustand, darunter ein vierjähriges Mädchen“, schrieb Kiper.

Russland hatte die Stadt am Schwarzen Meer am Montag angegriffen. Der Angriff habe „Wohngebäude“ und zivile Infrastruktur in Odessa beschädigt, teilte der Gouverneur mit. In ukrainischen Medien waren Bilder zu sehen, auf denen ein an der Küste gelegenes Verwaltungsgebäude brannte, das für seine schlossähnliche Architektur bekannt ist.

„Ungeheuer. Bestien. Wilde. Abschaum. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll“, sagte der Bürgermeister von Odessa, Hennadij Truchanow, in einem auf Telegram veröffentlichten Video. „Menschen gehen am Meer spazieren und sie schießen und töten.“

Vorläufigen Berichten zufolge setzte die russische Armee eine ballistische Rakete mit Streumunition ein, um die südukrainische Hafenstadt zu treffen. Imago / Yulii Zozulia Der Brand des Studenpalast genannten Gebäudes in Odessa. Imago / Yulii Zozulia APA / AFP / Oleksandr Gimanov Reuters / Sergey Smolentsev

Hafen von Odessa wichtig für ukrainischen Export

Über den Hafen von Odessa am Schwarzen Meer wird ein Großteil der wirtschaftlich bedeutsamen ukrainischen Getreideexporte abgewickelt. Russland greift die Stadt und ihren Hafen immer wieder mit Raketen und Drohnen an.

In der südukrainischen Region Cherson wurde offiziellen Angaben zufolge in den vergangenen 24 Stunden bei russischem Beschuss ein Mensch getötet.

Russland greift seit Monaten unerbittlich ukrainische Städte an und hat vor der erwarteten Ankunft wichtiger US-Waffen in der Ukraine einen Vorstoß an der Front im Osten des Landes unternommen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert seit nunmehr 26 Monaten an. (APA/AFP)