Tesla präsentiert Cybertruck in Europa – und streicht 500 weitere Jobs

Der US-Autobauer Tesla startet in Europa eine Präsentationstour für seinen Cybertruck. Imago / Tesla Via Www.imago-images.de

Bis Anfang Juli präsentiert Tesla seinen Cybertruck an über 100 Standorten in Europa. Ein Datum für den europäischen Verkaufsstart wird jedoch weiterhin nicht genannt. Konzernchef Elon Musk legt Berichten zufolge indes beim Stellenabbau nach.

Der US-Autobauer Tesla startet in Europa eine Präsentationstour für seinen Cybertruck. Im Rahmen der „Cyber-Odyssey“ soll das Modell ab dieser Woche und bis Anfang Juli europaweit in 20 Ländern an insgesamt über 100 Standorten präsentiert werden. In Österreich kann der futuristisch designte Truck erstmals im Tesla Delivery Center in Wien Liesing bestaunt werden. In der Triester Straße wird das Fahrzeug von 21.5. bis 25.5. ausgestellt. Anschließend (29.5.-1.6.) ist Salzburg an der Reihe.

Der Cybertruck wird in der Tesla Gigafactory in Austin, Texas, produziert. Seit Ende 2023 wird das Modell an Kunden ausgeliefert – mit zwei Jahren Verspätung wegen Problemen bei der Produktion und Batterieknappheit. Interessierte in Europa müssen sich weiterhin gedulden. Ab wann der Cybertruck hier erhältlich sein wird, bleibt ungewiss. Tesla machte erneut keine Angaben zu einem möglichen Verkaufsstart in Europa.

Zuletzt sorgte der Cybertruck mit Negativschlagzeilen für Aufsehen. Tesla rief Mitte April wegen Problemen mit dem Gaspedal knapp 4000 Modelle zurück. Dieses könne sich lösen und in der Innenverkleidung verfangen, warnte die US-Fahrzeugsicherheitsbehörde NHTSA. Dadurch könnte das Fahrzeug ungewollt beschleunigen.

Mehr lesen Probleme mit Gaspedal: Tesla ruft fast 4000 Cybertrucks zurück

Tesla streicht weitere Arbeitsplätze

Tesla-Chef Elon Musk legt einem Medienbericht zufolge indes beim Stellenabbau nach. Das Spitzenmanagement soll demnach weiter ausgedünnt werden. Die für die Supercharger zuständige Managerin Rebecca Tinucci und Daniel Ho, der neue Produkte verantwortet, verließen den US-Elektroautobauer am Dienstag, berichtete der Technologie-Informationsdienst „The Information“ unter Berufung auf eine E-Mail Musks.

Darin hieß es dem Bericht zufolge weiter, es würden alle gekündigt werden, die für Tinucci und Ho arbeiteten. Insgesamt betrifft das ungefähr 500 Menschen. „Hoffentlich machen diese Aktionen deutlich, dass wir bei der Zahl der Mitarbeiter und bei den Kosten absolut hart sein müssen“, schreibe Musk. „Während einige Spitzenmanager das ernst nehmen, ist das bei den meisten anderen nicht der Fall.“

Tesla antwortete zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Erst vor wenigen Wochen hatte Musk den Abbau von mehr als zehn Prozent der Stellen angekündigt. Auch im Werk in Grünheide bei Berlin sollen mehrere hundert Arbeitsplätze gestrichen werden. (ham/APA)