Russland will Waffenlieferungen an eigene Armee forcieren

Der russische Verteidigungsminister Schoigu will das „Tempo bei Offensive halten“. In Odessa sind bei russischen Angriffen erneut mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Russland vermeldet derzeit beinahe täglich neue Erfolge in der Ostukraine. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu will den Druck aufrechterhalten und hat nach eigenen Angaben mehr und schnellere Waffenlieferungen für den Krieg in der Ukraine angeordnet. „Um das erforderliche Tempo der Offensive aufrechtzuerhalten (...) ist es notwendig, den Umfang und die Qualität der an die Truppen gelieferten Waffen und militärischen Ausrüstungen zu steigern, vor allem der Waffen“, zitierte das Verteidigungsministerium Schoigu am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Tote bei russischen Angriffen auf Odessa

Bei einem russischen Raketenangriff sind laut ukrainischen Angaben in der Nacht auf Mittwoch drei Menschen in Odessa getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte Bürgermeister Hennadij Truchanow am Mittwoch im Onlinedienst Telegram. Über den Hafen von Odessa am Schwarzen Meer wird ein Großteil der wirtschaftlich bedeutsamen ukrainischen Getreideexporte abgewickelt. Die Führung in Moskau ordnete am Mittwoch mehr und schnellere Waffenlieferungen für den Ukraine-Krieg an.

Russland greift Odessa und ihren Hafen immer wieder mit Raketen und Drohnen an. Durch einen Angriff am Montag waren ukrainischen Angaben zufolge fünf Menschen getötet worden.

Ukraine nahm russische Raffinerie ins Visier

Die Ukraine griff nach russischen Angaben in der Nacht mehrere russische Regionen mit Drohnen aus der Luft an. Inoffizielle russische Nachrichtensender berichteten von einem Brand in der Ölraffinerie von Rjasan nach dem Angriff. Der russische Telegram-Kanal Baza, der den Sicherheitsdiensten nahesteht, bestätigte dies. Es habe keine Verletzten gegeben, sagte Pawel Malkow, Gouverneur der Region Rjasan, die im Nordwesten an die Region Moskau grenzt.

Die Rosneft-Raffinerie verarbeitet rund 5,8 Prozent des gesamten raffinierten Rohöls in Russland. Sie ist ein häufiges Ziel ukrainischer Luftangriffe. Auch die Gouverneure der südwestrussischen Regionen Kursk und Woronesch, die an die Ukraine grenzen, berichteten von Drohnenangriffen auf ihr Gebiet, ohne dass es zu Schäden oder Verletzten gekommen sei. (APA/Reuters)