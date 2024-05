Die sechs Gründe für den Bitcoin-Absturz

Der Bitcoin-Preis ist gegenüber seinem Rekordhoch um 23 Prozent abgestürzt. Was sind die Gründe dafür? Und wie geht es mit der wichtigsten Kryptowährung nun weiter?

Bei Aktien würde man in einem solchen Fall bereits von einem Bärenmarkt sprechen: Der Bitcoin-Preis ist um mehr als ein Fünftel unter sein Rekordhoch vom März gefallen. Zuletzt wurde eine Einheit um 57.500 Dollar gehandelt. Seit Jahresbeginn ist das noch immer ein Plus von 40 Prozent, doch schrumpft dieses kontinuierlich. Bitcoin-Kritiker Peter Schiff prophezeit wieder einen tiefen Absturz. Die Party sei vorbei, meinte er. Denn hartgesottene Bitcoiner mögen derlei Kurseinbrüche gewohnt sein, die Neulinge, die in den vergangenen Monaten in den USA Bitcoin-Fonds (ETFs) gekauft haben, aber nicht. Was passiert da, und womit muss man noch rechnen?

Das sind die Gründe für den Bitcoin-Absturz: