„Hot Dog in the City“

„Hot Dog in the City“ Imago / Richard B. Levine

Die rund 20 Meter große Skulptur von Jen Catron und Paul Outlaw wurde umgehend zum Selfie-Magneten.

Mitten auf dem New Yorker Times Square steht jetzt ein Riesen-Hotdog. Das rund 20 Meter lange Kunstwerk des US-Duos Jen Catron und Paul Outlaw solle bis zum 13. Juni auf dem berühmten Platz zu sehen sein, teilten die Veranstalter mit. Das Werk „Hot Dog in the City“, das auf einer Art Wagen steht und damit auch schräg in die Höhe gehoben werden kann, sei gleichzeitig „Spektakel, Feier und Kritik“, hieß es.

Schon kurz nach der Aufstellung entwickelte sich die Skulptur zum Magnet für Selfies Dutzender Menschen auf dem Platz in Manhattan, wo immer wieder auch unterschiedliche Kunstwerke gezeigt werden. (APA/dpa)