Schüsse in Wien: Drogendeal dürfte eskaliert sein

Der Tatort in der Hackengasse im 15. Bezirk in Wien. APA / Florian Wieser

Zwei Gruppen mit jeweils drei Männern trafen sich offenbar zu einem Drogendeal. Das Opfer selbst soll dabei die Schusswaffe mitgenommen haben.

Am Mittwochabend ist ein Mann in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus durch Schüsse schwer verletzt worden. Wie die Polizei nun bekanntgab, dürfte es sich um einen missglückten Drogendeal gehandelt haben. Die Tatwaffe soll die - illegal besessene - Faustfeuerwaffe des Opfers (33) gewesen sein, hieß es am Donnerstag. Zwei Gruppen mit jeweils drei Männern hatten sich auf offener Straße in der Hackengasse getroffen. Die beiden Begleiter des Angeschossenen wurden mittlerweile ausgeforscht.

Offenbar sei es zu einer Schlägerei gekommen, dann wurden mehrere Schüsse abgegeben, berichtete Polizeisprecher Mattias Schuster. Der 33-Jährige wurde an Brust und Hals schwer verletzt. Ohrenzeugen alarmierten die Polizei. Nach Versorgung durch die Berufsrettung Wien wurde der Mann - ein österreichischer Staatsbürger, der der Drogenszene zuzurechnen sei - in ein Spital gebracht. Er befand sich am Donnerstag in einem stabilen Zustand.

Opfer sackte zu Boden

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hätten sich die beiden Gruppen in der Gasse getroffen, um Drogen zu kaufen bzw. zu verkaufen. Das Opfer und seine beiden Bekannten, 18 und 19 Jahre alt, dürften die potenziellen Käufer gewesen sein, sagte Schuster. „Dann eskalierte die Situation. Der 33-Jährige soll hierbei seine illegal besessene und mitgeführte Schusswaffe zum Vorschein gebracht haben“, so der Sprecher. Wie sich die Schüsse lösten und wer sie abgegeben hat, ist noch unklar. Nach der Schussabgabe sackte der 33-Jährige jedenfalls getroffen zu Boden und blieb in Bauchlage liegen.



„Die drei derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen attackierten die drei Männer und flüchteten anschließend“, schilderte Schuster weiter. Der 19-Jährige sei durch Tritte im Gesicht verletzt worden. Die Sofortfahndung nach dem Trio blieb ohne Erfolg.

Waffe in Mistkübel entsorgt

Die Schusswaffe entdeckten die Ermittler später in einem Mistkübel - dort soll sie der 19-Jährige „entsorgt“ haben. Er kehrte danach aber zum Tatort zurück. Bei seinem 18-jährigen Freund wurde eine geringe Menge Suchtgift - offenbar Marihuana oder Cannabis - sichergestellt.



Weder das Opfer, noch seine beiden Bekannten sind bisher einvernommen worden. Zudem sucht die Polizei neben den Ohren- auch noch Augenzeugen, die Rauferei und Schussabgabe womöglich beobachtet haben. (APA)