Obauer feiert den 45er mit Drei-Sekunden-Videos

„Kutteln, die Paprikakutteln“, „mehrmals wöchentlich Paprikakutteln“. Ebenfalls genannt: Forellenstrudel, Forellenstrudel und noch einmal Forellenstrudel. Dem Aufruf der Familie Obauer, anlässlich des 45-Jahr-Jubiläums ihres Restaurants in einem Drei-Sekunden-Video für Instagram sein Lieblingsgericht zu nennen, sind viele gefolgt. Schauspielerinnen ebenso wie Kinder-Stammgäste und Steirereck-Chef Heinz Reitbauer, der im Clip betont: „Aktuelles Lieblingsgericht: Betrunkener Saibling mit Rettich und Kapernblättern.“

An der Bandbreite der Beiträge kann man ablesen, wie undogmatisch die Küchenlinie im Restaurant Obauer ist: Lammcurry wird ebenso genannt wie Steinklee-Topfen. Es war am 1. Mai 1979, als Karl Obauer von seinem Onkel das Gasthaus Lebzelter im Salzburger Werfen kaufte. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Rudolf machte er das Restaurant zum am längsten mit der „Gault Millau“-Höchstbewertung prämierten des Landes: 1995 gab es zum ersten Mal vier Hauben, mittlerweile sind es, wegen der Umstellung auf ein neues Bewertungssystem, fünf Hauben. (abu)