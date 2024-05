Regionale Lebensmittel liegen voll im Trend. Allerdings ist eine weitestgehende Versorgung mit heimischen Nahrungsmitteln nicht möglich, wie nun eine Studie über den Alpenraum ergab.

In früheren Zeiten war es selbstverständlich, dass sich die Menschen von dem ernährten, was in der unmittelbaren Umgebung produziert wurde. Zum einen war der Großteil der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig und versorgte sich weitgehend selbst. Zum anderen war der Transport von Massengütern über weite Strecken aufwendig und teuer. (Eine Ausnahme bildeten nur große Städte, die immer schon ausgedehnten Agrarhandel betrieben.)