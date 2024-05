Zu wenig Nahrung in alpinen Gefilden

Regionale Lebensmittel liegen voll im Trend. Allerdings ist eine weitestgehende Versorgung mit heimischen Nahrungsmitteln nicht möglich, wie nun eine Studie über den Alpenraum ergab.

In früheren Zeiten war es selbstverständlich, dass sich die Menschen von dem ernährten, was in der unmittelbaren Umgebung produziert wurde. Zum einen war der Großteil der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig und versorgte sich weitgehend selbst. Zum anderen war der Transport von Massengütern über weite Strecken aufwendig und teuer. (Eine Ausnahme bildeten nur große Städte, die immer schon ausgedehnten Agrarhandel betrieben.)

Heute ist das grundlegend anders: Gütertransport ist so billig wie nie zuvor, die ganze Welt ist durch hochorganisierte Handelsnetze verbunden. Ein Blick in die dieser Tage veröffentlichte Versorgungsbilanz Österreichs belegt dies eindrucksvoll: Während wir immerhin noch 88 Prozent des benötigten Getreides selbst produzieren, sind es bei Gemüse 58 Prozent, bei Obst 45 Prozent und bei Pflanzenölen gar nur 35 Prozent; bei Rindfleisch hingegen liegt der Selbstversorgungsgrad bei 144 Prozent, bei Konsummilch sogar bei 176 Prozent.

Viele Menschen wollen heute wieder regionale Lebensmittel konsumieren (abgesehen natürlich von Südfrüchten, Reis, Olivenöl etc., die aber nur einen kleinen Anteil ausmachen). Die Motive dafür liegen v. a. im Klimaschutz und einer höheren Versorgungssicherheit, aber auch in der vergleichsweise hohen Qualität heimischer Nahrungsmittel und im Bestreben, Produzenten in der Nähe zu unterstützen.

Stellt sich die Frage, ob eine regionale Versorgung mit Lebensmitteln realistisch oder eher Wunschdenken ist. Das haben sich nun italienische Forschende um Caroline Pecher (Eurac Research, Bozen) im Detail für den Alpenraum angesehen. In den untersuchten 34 Regionen (NUTS 2) in Österreich, Slowenien, Süddeutschland, Südostfrankreich, Norditalien und der Schweiz deckt die regionale Produktion derzeit nur 59 Prozent des Kalorienbedarfs der Bevölkerung (Scientific Reports, 25. 4.). Die Hauptgründe dafür sind das starke Bevölkerungswachstum in Alpentälern im vergangenen Jahrhundert (v. a. in inneralpinen Ballungsräumen) sowie das Schrumpfen der Agrarflächen (wegen der zunehmenden Verbauung) bzw. die Aufgabe des Ackerbaus in Ungunstlagen – und diese sind in den Alpen nicht gerade selten. Eine große Rolle spielt überdies der gegenwärtig hohe Fleischkonsum, der den Anbau großer Mengen Futtermittel erfordert.

Könnte sich das wieder ändern? Die Forschenden haben dazu die vorhandenen Flächen, die lokale Standortqualität und die klimatischen Bedingungen analysiert und systematisch mit 48 Klassen von Nutzpflanzen, die angebaut werden könnten, abgeglichen. Das Ergebnis (bei unveränderter Agrarfläche und Essgewohnheiten): Der Alpenraum könnte sich zu 89 Prozent selbst mit Lebensmitteln versorgen. Dabei gibt es aber große regionale Unterschiede: Nur 15 der 34 Regionen könnten selbst bei Ausschöpfung aller Potenziale genügend Nahrung für die Menschen vor Ort produzieren. Österreich ist dabei in einer vergleichsweise günstigen Situation – es gäbe ausreichend Potenziale. Nicht selbst versorgen können sich hingegen die Schweiz und Norditalien.

Ohne überregionalen Handel geht es also nicht.

Der Autor leitete das Forschungsressort der „Presse“ und ist nun Wissenschaftskommunikator am AIT.

