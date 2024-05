Martin Grasslober: Einerseits hängen die Kosten unmittelbar mit der Anzahl der Verkehrstoten zusammen – diese ist seit Jahrzehnten rückläufig. Andererseits wurden in den vergangenen Jahren die Annahmen für die Bewertung des menschlichen Leids, das durch Unfälle entsteht, geändert – was zu einer Erhöhung desselben geführt hat. Ohne Berücksichtigung des menschlichen Leids sind die Kosten gemäß der offiziellen Unfallkostenrechnung von 2016 bis 2021 real, also inflationsbereinigt, um acht Prozent gesunken.