Angriff auf Krim-Brücke? Moskau droht Kiew mit „Vergeltungsschlag“

In Russland geht die Befürchtung um, ukrainische Truppen könnten vor dem oder am 9. Mai - an dem traditionell der „Tag des Sieges“ begangen wird - die Krim oder die Krim-Brücke angreifen.

Russland warnt vor einem „verheerenden Vergeltungsschlag“, sollte die Ukraine mit Unterstützung des Westens die Krim oder die Krim-Brücke angreifen. Die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, äußerte am Freitag die Vermutung, die Regierung in Kiew plane einen Angriff vor oder am 9. Mai. An diesem Tag feiert Russland den Sieg der Sowjetunion über Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Eine Stellungnahme der Regierung in Kiew liegt zunächst nicht vor.

Die Krim-Brücke verbindet Südrussland mit der Halbinsel und war bisher zweimal Ziel von ukrainischen Angriffen. Die Ukraine erhielt jüngst ATACMS-Raketensysteme mit größerer Reichweite von den USA.

Im Februar 2014 hatte Russland nach dem Sturz des moskautreuen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch auf der Halbinsel mit der Entsendung von Soldaten ohne Hoheitsabzeichen begonnen, sogenannter grüner Männchen. Erst später räumte Russlands Präsident Wladimir Putin ein, dass es sich um russische Soldaten handelte. Am 18. März 2014 besiegelte Putin die Annexion. (APA/Reuters)