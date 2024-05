Die Libanesen sind kriegs- und krisenerprobt. Die Binnenflüchtlinge aus dem Süden stellen den Staat erneut auf die Probe. Im Kleinkrieg zwischen der Hisbollah und Israel könnte es indes noch schlimmer kommen.

Das Surren der Drohnen und das Zischen der Raketen, der Donnerhall der Einschläge und die Rauchsäulen, die in den Hügeln des Südlibanon vom Tod künden, sind in Tyros nur rund 20 Kilometer entfernt. Sie sind in den Köpfen und auf den Videos der 15-Jährigen, die mit ihren Familien aus der roten Zone an der israelischen Grenze geflohen sind. Sie haben die Szenen von Tod und Zerstörung auf ihren Handys festgehalten.

„Mein Cousin ist in diesem Haus umgekommen“, sagt einer der Buben und zeigt auf die Aufnahme der schwarz-grauen Rauchwolke über den Feldern.

Der Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt