Die Arena Wien hat am Freitag erstmals ihre neue Anlage in Betrieb genommen. Ein Soundcheck vor Ort und bei den kritischen Nachbarn.

Für einen Moment sagt Assad L. nichts. Er steht still in seinem Wohnzimmer in der Erdbergstraße in Wien und lauscht. Die Tür auf den Balkon ist offen. Vor ihm funkelt die östliche Wiener Skyline in der Dunkelheit. Die beleuchteten Wohnhäuser, die magentafarbene Werbeanzeige eines Telekomanbieters und Flutlichter, die auf eine Bühne leuchten.