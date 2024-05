Das Warten des Soldaten auf die eigene Luftwaffe

Am Boden bröckelt die ukrainische Front an manchen Stellen, wenngleich der Effekt vielfach übertrieben wird. Und womöglich kommen in Kürze die ersehnten F-16-Kampfflugzeuge aus dem Westen. Auch deren Wirkung könnte übertrieben sein.

Die Front in den aktuellen Hauptkampfzonen im Donbass bei Tschassiw Jar und westlich von Awdijiwka, wo die Russen in den letzten Monaten Erfolge mäßigen Umfangs bei enormen Verlusten erzielt hatten, stagnierte zuletzt wieder. Doch nach langen Verzögerungen könnte es auf ukrainischer Seite endlich so weit sein: allerdings in anderer Hinsicht.

Die ersten Kampfjets vom US-Typ F-16 „Fighting Falcon“ der westlichen Verbündeten könnten nämlich nach dem orthodoxen Osterfest in die Ukraine überstellt werden, das dort nach dem julianischen Kalender am heutigen Sonntag gefeiert wird. Das sagte vor Tagen Ilja Jewlasch, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, im TV. Solche Spekulationen kursieren seit einiger Zeit, wenngleich bisher der Tenor auf Auslieferung im Sommer lautet, verbunden mit letztlicher Kampfbereitschaft womöglich gegen Ende des Jahres. Die Rede ist meist auch nur von einem Dutzend darauf ausgebildeten ukrainischen Piloten, und selbst wenn einiges im Verborgenen abläuft, sind es wohl nicht mehr als zwei Dutzend.

Norwegische F-16. Das Land hat diesen Typ mittlerweile gegen die F-35 eingetauscht, das abgebildete Flugzeuge dürfte eines jener sein, die letztlich in der Ukraine fliegen. Reuters / Ntb

Jedenfalls hat auch Belgiens Premierminister Alexander De Croo im April angedeutet, dass F-16 vor dem Sommer geliefert werden. Belgien ist neben den Niederlanden, Norwegen und Dänemark eine der vier Nationen, die gemeinsam mindestens 65 Stück dieser „klassischen“ Mehrzweckkampfflugzeuge des US-Herstellers Lockheed Martin versprochen haben.