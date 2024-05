Regisseur Kevin Macdonald: „Helden langweilen mich“

Kevin Macdonald: Von außen betrachtet ist diese Welt einfach sehr exotisch und sonderbar, die Designerinnen und Designer erscheinen als Figuren überlebensgroß, genau wie die Dramen und Konflikte, die sich da abspielen. Für filmische Geschichten, egal ob fiktionalisiert oder dokumentarisch, ist das ein Geschenk. Johns Geschichte hat mich besonders gereizt, schon allein, weil er viel durchgemacht hat. Nicht zuletzt natürlich die Ereignisse damals in der Pariser Bar La Perle und alles, was nach der Veröffentlichung des Videos von jenem Abend kam. Das ist eine komplexe Geschichte, in der es nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Wie gemacht für mich, denn schlichte Helden- und Erfolgsgeschichten langweilen mich.