Frag die Susi

Das Frühstücks-Orakel hat im Oberbayerischen eine gewisse Tradition - und jetzt spielt es auch bei der Trainersuche bei Bayern München eine Rolle.

Bayern-Patriarch Uli Hoeneß hat neulich sein Frühstücks-Orakel verraten. Bei Kaffee und Ei daheim am Tegernsee habe ihm Ehefrau Susi prophezeit: „Wenn Xabi Alonso Charakter hat, kommt er nicht nach München.“ Damals wie heute geht es um die Causa prima in Bayern – ach was, in ganz Deutschland und Fußball-Europa: das schwindelerregende Trainer-Karussell beim Mia-san-mia-Klub.

Ein Drama in bis dato drei Akten: Nach Alonso, dem baskischen Ex-Bayern-Star und Leverkusener Meistermacher, und Ex-Coach Julian Nagelsmann gab letzthin auch Ralf Rangnick, Österreichs Lieblingsdeutscher, den Bayern einen Korb. Peinlich, Blamage, so schallt das mediale Echo über das Trainerdebakel. Ex-Bayern-Stars wie Lothar Matthäus, Stefan Effenberg und Co geben den Münchnern nun ungefragt ihre Ezzes. Im Spiel sind unter anderem Trainer-Frühpensionisten à la Zinedine Zidane, Hansi Flick oder Jögi Löw.

Hoeneß platzte – wieder einmal – der Kragen: Schluss mit Kaffeesud-Leserei und Gerüchteküche. Ab sofort lädt er alle Kandidaten zum Frühstück an den Tegernsee: Sie müssen den Susi-Test bestehen. Das Procedere erinnert an ein anderes Frühstück im Oberbayerischen. Bei Kaffee und Käse bei den Stoibers in Wolfratshausen trug 2002 CDU-Chefin Angela Merkel nolens volens CSU-Chef Edmund Stoiber die Kanzlerkandidatur an. Sollte in einem Verzweiflungsakt auch Noch-Trainer Thomas Tuchel abwinken, muss es Uli Hoeneß selbst machen – sofern seine Susi ihren Sanktus gibt.

E-Mails an: thomas.vieregge@diepresse.com