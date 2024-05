Populistische Politik liebt das Füllhorn

In Österreich ist Teilzeitarbeit überaus beliebt. Daran werden plumpe Geldgeschenke aber wenig ändern.

Muss man sich mit jeder politischen Wortspende auseinandersetzen? Nein, natürlich nicht. Oft sind sie wirtschaftspolitisch so absurd, dass sich jede ernsthafte Antwort eigentlich erübrigt. Und doch gibt es Ausnahmen. Dann nämlich, wenn sich die Wortspende geschmeidig in das Bild einfügt. Ein Bild, das tunlichst übermalt werden sollte.

Der Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmann, Markus Wallner, hat also einen Vorschlag gemacht, der so nicht stehen bleiben darf. In Österreich ist ja Teilzeit sehr beliebt, sei es aus Gründen der viel gepriesenen „Work-Life-Balance“, sei es aus Gründen der Kinderbetreuung. Rund 30 Prozent der arbeitenden Bevölkerung beliebt also, dies nicht in Vollzeit, sondern eben in Teilzeit zu tun. Bei Frauen sind es sogar rund 50 Prozent.

Problem erkannt, Lösung gefunden?