Putin ordnet Atomübungen mit Soldaten nahe der Ukraine an

Russische Einheiten üben derzeit für die Parade zum Siegestag am 9. Mai in Moskau.

Russische Einheiten üben derzeit für die Parade zum Siegestag am 9. Mai in Moskau. Reuters / Maxim Shipenkov

Die Übung ziele darauf ab, die territoriale Integrität und Souveränität Russlands „als Reaktion auf provokative Äußerungen und Drohungen bestimmter westlicher Offizieller gegen die Russische Föderation“ zu sichern, heißt es aus dem russischen Verteidigungsministerium.

Russland kündigte am Montag eine Militärübung an, bei der auch der Einsatz taktischer Nuklearwaffen geübt werden soll. Das Verteidigungsministerium begründete dies mit provokativen Drohungen westlicher Offizieller. Die Übung sei von Präsident Wladimir Putin persönlich angeordnet worden und werde die Bereitschaft der nicht-strategischen Nuklearstreitkräfte zur Durchführung von Kampfeinsätzen testen. Die militärischen Übungen werden auch die Vorbereitung und den Einsatz von nicht-strategischen Atomwaffen beinhalten, hieß es vonseiten des russischen Verteidigungsministeriums. Raketenverbände des südlichen Militärbezirks und Seestreitkräfte werden daran teilnehmen.

„Während der Übung wird eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt, um die Vorbereitung und den Einsatz von nicht-strategischen Atomwaffen zu üben“, so das Verteidigungsministerium .Russland verfügt über das größte Atomwaffenarsenal der Welt.

Die Übung ziele darauf ab, die territoriale Integrität und Souveränität Russlands „als Reaktion auf provokative Äußerungen und Drohungen bestimmter westlicher Offizieller gegen die Russische Föderation“ zu sichern, so das Ministerium.

Was sind taktische Nuklearwaffen?

Taktische Atomwaffen unterscheiden sich von strategischen Atomwaffen in ihrer Zerstörungskraft und Reichweite. Strategische Atomwaffen dienen vor allem der nuklearen Abschreckung. Sie können mithilfe von Interkontinentalraketen Ziele in mehreren Tausend Kilometer Entfernung treffen und haben ein Vielfaches der Zerstörungskraft der 1945 über Hiroshima abgeworfenen Atombombe.

Taktische Atomwaffen sind hingegen für den Einsatz in einem Kampfgebiet vorgesehen. Sie können in relativer Nähe zu Stellungen eigener Truppen eingesetzt werden - allerdings mit weit verheerenderer Auswirkung als Beschuss mit herkömmlicher Munition.

Mehrere Tote bei beidseitige Drohnenangriffen

In der russischen Grenzregion Belgorod sind Behördenangaben zufolge sechs Menschen durch einen ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Unweit des Dorfes Berjosowka hätten die Ukrainer drei Fahrzeuge beschossen - darunter zwei Busse mit Arbeitern, schrieb Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Montag auf Telegram. Weitere 35 Menschen seien verletzt worden, darunter zwei Kinder. Gladkow veröffentlichte auch ein Foto, das einen stark beschädigten Bus zeigt.

Infolge des seit mehr als zwei Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stehen immer wieder auch russische Grenzregionen unter Beschuss. Angriffe mit vielen Toten sind dabei jedoch recht selten. Insgesamt stehen die Zahl der Opfer und Schäden in keinem Verhältnis zu den verheerenden Kriegsfolgen in der Ukraine.

Die Ukraine ihrerseits meldete am Montag, dass bei einem russischen Drohnenangriff auf die nordostukrainische Region Sumy die Stromversorgung vorübergehend unterbrochen worden sei. Sie sei aber in den betroffenen Siedlungen und Teilen der Regionalhauptstadt Sumy inzwischen wiederhergestellt, teilte die Militärverwaltung der Region auf Telegram mit. Zwölf von 13 Angriffsdrohnen seien in der Nacht durch die ukrainische Luftabwehr in der Region abgeschossen worden.

Schwere Krise zwischen Russland und dem Westen

Putins Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 löste nach Angaben russischer und amerikanischer Diplomaten den schlimmsten Zusammenbruch der Beziehungen zwischen Russland und dem Westen seit der Kubakrise 1962 aus.

Russland stellt den Krieg als Kampf gegen den Westen dar, der laut Putin Moskaus Versuch einer Freundschaft nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 ignoriert und versucht hat, die Kontrolle über die Ukraine zu erlangen und gleichzeitig das Nato-Militärbündnis nach Osten zu erweitern.

Der Westen und die Ukraine sagen, sie würden nicht eher ruhen, bis die russischen Streitkräfte besiegt seien, und bezeichnen den Krieg als imperiale Landnahme, die das Land zurück in die Umlaufbahn Moskaus zwingen soll. (APA/dpa/Reuters)