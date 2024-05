Henrik Kristoffersen: Ich freue mich, finde das wirklich supercool. Das ist auch für den Skirennsport generell gut – und für die Firma sowieso. Besonders was die Arbeit am Setup und am Material betrifft, werden wir noch einmal einen Schritt nach vorne machen. Marcel ist beim Skitesten usw. unglaublich gut. Sein Comeback hat mich aber schon ein bisschen überrascht, er hat immer wieder gesagt, dass das für ihn kein Thema sei und dass er keine Lust darauf habe.