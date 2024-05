Die Caprese-Koalition

Monaco di Baviera, Salzburgo und Innsbruck stehen im Wettkampf um die nördlichste Stadt Italiens - und Tirols Landeshauptstadt setzt mit einer neuen Stadtregierung noch eins drauf. Was fehlt, ist die geeignete italienische Ortsbezeichnung.

Die Italianisierung Mittel- und Westeuropas schreitet unaufhaltsam voran, nicht zuletzt dank der flächendeckenden Ausbreitung von Pizzerias, Osterias und Gelaterias. Längst rühmt sich Monaco di Baviera vulgo München wegen seiner Architektur und seines vermeintlich südländischen Lebensgefühls, die nördlichste Stadt Italiens zu sein. In heftiger Konkurrenz steht sie zu zwei Städten, die noch ein wenig südlicher liegen: Salzburgo und Innsbruck – wobei der Tiroler Landeshauptstadt noch eine italienische Entsprechung fehlt.

Innsbrucko klingt hart und plump. Warum nicht schlicht und einfach Inno, was einer Leichtigkeit schon näher käme? Und vermutlich einem prominenten Bewohner Innsbrucks gefallen könnte: Toni Innauer. Was die Bürgermeister von Bolzano, Merano und Bressanone zu all dem sagen? Womöglich kann ja der Stadtchef von Brunico (Bruneck) im Pustertal den Innsbruckern ein paar Tipps geben.

Jedenfalls sind Sieger und Verlierer der Gemeinderatswahl in Innsbruck wild entschlossen, eine Caprese-Koalition zu bilden. Grün-weiß-rot lautet die Devise: Der grüne Georg Willi steuert das Basilikum bei, die rote Elli Mayr die Tomaten und Hannes Anzengruber, der ÖVP-Abtrünnige und einstige Almwirt, passend den Mozzarella. Das Olivenöl kommt ganz von allein dazu – damit das Ganze nicht so schnell ranzig wird. Bei der Wahlparty im Treibhaus begingen die drei Koalitionäre in spe indes den ersten Fauxpas: Sie haben Sirtaki getanzt – und nicht etwa eine Tarantella.

