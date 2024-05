Prinzessin Beatrice gibt Entwarnung bei „Fergies“ Krebserkrankungen

Die Ex-Frau von Prinz Andrew hatte im letzten Jahr zuerst eine Diagnose für Brustkrebs und dann für Hautkrebs erhalten.

Die britische Prinzessin und Queen-Enkelin Beatrice hat sich zum Gesundheitszustand ihrer zuletzt an Krebs erkrankten Mutter Sarah Ferguson (64) geäußert. „Fergie“, wie die Ex-Frau von König Charles' Bruder Prinz Andrew (64) in Großbritannien meist genannt wird, habe Entwarnung bekommen, sagte die 35-Jährige in einem Interview des britischen TV-Senders ITV am Montag und fügte hinzu: „Es geht ihr richtig gut.“

„Fergie“, die noch immer den Titel Herzogin von York trägt, hatte im vergangenen Jahr zuerst eine Diagnose für Brustkrebs und später für Hautkrebs erhalten. Unter anderem ließ sie sich eine Brust entfernen. Anfang Februar dieses Jahres machte auch König Charles (75) eine Krebserkrankung bekannt. Kurze Zeit später folgte Prinzessin Kate (42) mit der Offenbarung. An welchen Formen von Krebs Charles und Kate leiden, ist nicht bekannt. (APA/dpa)