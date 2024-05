Der Gaza-Deal: Worum es bei den Gesprächen in Kairo geht

Israel hat mit der ersten Phase der Offensive in Rafah begonnen. Unter dem massiven militärischen Druck stimmt die Hamas einem Deal zwar in letzter Minute zu - aber zu Bedingungen, die Israel nicht akzeptieren kann.

Zunächst sprachen nur die Waffen. In der Nacht auf Dienstag begann Israels Armee mit der Bombardierung des östlichen Teils von Rafah, wie sie es angekündigt hatte. Die Regierung in Jerusalem hatte die Bewohner und die Binnenflüchtlinge in Flugblättern und Anrufen vor der Offensive gewarnt, sie zum Verlassen des Teils der aus allen Nähten platzenden Stadt im Süden des Gazastreifens aufgefordert und die Evakuierung eingeleitet. Die israelische Armee griff unter anderem den Grenzübergang Keren Shalom an und nahm den Übergang Rafah an der Grenze zu Ägypten ein.

Am Dienstag sollte in Kairo indessen noch einmal die Diplomatie eine Chance bekommen. Israel sagte zu, eine Delegation in die ägyptische Hauptstadt zu entsenden, die üblicherweise von den Spitzen der Geheimdienste angeführt wird - von den Chefs des Mossad und des Shin Bet, des Auslands- und Inlandsgeheimdiensts. Sie wollten mit den Vermittlern unter Führung des ägyptischen Geheimdienstchefs und den Kataris über einen Kompromiss verhandeln, dem die Hamas in letzter Minute zugestimmt hat, den Israel freilich rundweg ablehnt.

Druck auf Regierung Netanjahu

Der Druck auf die Regierung Netanjahu ist enorm. Nach der jüngsten Volte durch Ismail Hanijeh, dem Exil-Führer der Hamas, richteten alle Seiten Appelle an Israel, einer Feuerpause eine Chance zu geben. In Washington konferierte US-Präsident Joe Biden am Montag mit König Abdullah von Jordanien, ehe er mit Benjamin Netanjahu telefonierte, um ihn neuerlich von der Militäroperation in Rafah abzuhalten. Eine Offensive in der letzten Hamas-Bastion mit vier Bataillonen würde zu viele zivile Opfer fordern, lautet das Argument, das die US-Regierung seit Monaten ins Treffen führt - das aber in Jerusalem wenig Echo findet.

Auch der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Palästinenser-Führer Mahmud Abbas richteten ihre Hoffnung auf die Gespräche in Kairo. In Israel wollte CIA-Chef William Burns, einer der Hauptverhandler für einen Geiseldeal, noch einmal das israelische Kriegskabinett von den Vorteilen eines Abkommens überzeugen. Und nicht zuletzt geriet die Regierung in Israel unter Druck der Angehörigen der Geiseln, die am Montagabend auf die Straßen Tel Avivs zogen, um ihrer Forderung nach einer raschen Lösung Nachdruck zu verleihen. Immer stärker entlädt sich der Zorn gegen die Politik Netanjahus.

Zuerst Jubel in den Straßen Rafah

Nach wochenlangen Verhandlungen über einen Minikompromiss hatte die Zustimmung Hainjehs Jubel in den Straßen Rafahs und bei den Bewohnern des Gazastreifens ausgelöst. In Israel regiert indessen weitgehend die Skepsis, quer durch das politische Spektrum. Itamar Ben-Gvir, der rechtsextreme Minister für die nationale Sicherheit, hält das plötzliche Einlenken der Terrororganisation für einen Trick, ein bloßes „Täuschungsmanöver“. Israel, so seine Devise, dürfe sich nicht vom Anti-Terrorkrieg gegen die Hamas abhalten lassen.

Ägypten und Katar haben der Hamas nach zähen Gesprächen einen Kompromiss abgerungen, den Israel nicht akzeptieren kann. Er sieht einen dreistufigen Plan à sechs Wochen vor: In der ersten Phase kommen bei einer Waffenruhe bis zu 40 israelische Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene frei - in erster Linie Frauen, Kranke und Alte. In einer zweiten und dritten Phase danach Männer, Reservisten und Soldaten - so sie noch am Leben sind. Von den 133 Geiseln sind nach israelischen Angaben rund 40 Menschen bereits tot, wenn nicht viel mehr nach inzwischen siebenmonatiger Geiselhaft. Die Hamas hat zuletzt Videoaufnahmen von drei Geiseln veröffentlicht. Im Gegenzug, hat auch Israel zugesichert, könnten die Flüchtlinge aus dem Süden in den Norden des Gazastreifens zurückkehren.

Israels Abzug ist ein No-Go

Die Hamas knüpft allerdings Bedingungen an die Freilassung der Geiseln. Demnach sollen sich in einer zweiten Etappe die israelischen Truppen aus dem Gazastreifen zurückziehen, um in einer dritten Etappe den Weg freizumachen für einen permanenten Waffenstillstand und einen Wiederaufbau des Gazastreifens unter Führung Ägyptens, Katars und der UNO. Ein De-facto-Ende des Kriegs ist für Israel unannehmbar - ein No-Go.

In diesem Fall könnte die Hamas die Kontrolle über das Territorium wiedererlangen. Oberstes Kriegsziel Israels ist die komplette Zerstörung der Terrororganisation und ihrer Infrastruktur. Alles andere empfände nicht nur Benjamin Netanjahu als eine Niederlage. Israel wirft Ägypten und Katar vor, die Vorschläge für einen Geiseldeal verwässert haben, um doch noch einen Verhandlungserfolg vorweisen zu können. Zuerst war ja schon vor Beginn des Ramadan im März vor einem Geiseldeal samt Waffenruhe die Rede gewesen, wie das schon im November eine Woche lang der Fall gewesen war. Damals kamen mehr als 100 Geiseln und 300 palästinensische Gefangene frei.

Unter dem Druck der israelischen Militäroperation in Rafah ist nun Kairo die wohl letzte Chance, doch nun einen Kompromiss zu erzielen, mit dem sowohl Israel als auch die Hamas leben können.