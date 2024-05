Apple arbeitet an eigenem KI-Spezialchip

Mit Apple steigt einem Zeitungsbericht zufolge ein weiterer Technologiekonzern in die Produktion von Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz ein.

Reuters / Loren Elliott

Die Chips mit dem Codenamen „ACDC“ (Apple Chips in Data Center) seien Medienberichten zufolge für den Betrieb von KI-Software ausgelegt. Firmenchef Tim Cook hatte jüngst zudem die Präsentation neuer KI-Funktionen angedeutet.

Mit Apple steigt einem Zeitungsbericht zufolge ein weiterer Technologiekonzern in die Produktion von Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) ein. Die Chips mit dem Codenamen „ACDC“ (Apple Chips in Data Center) seien für den Betrieb dieser Software ausgelegt, schrieb das „Wall Street Journal“ (WSJ) am Dienstag unter Berufung auf Insider. Die Produkte des Weltmarktführers Nvidia spielen ihre Stärken dagegen eher beim Training einer KI aus.

Der US-iPhone-Anbieter hat in den vergangenen Jahren mit selbst entwickelten Chips für seine Smartphones, Tablets und Laptops für Furore gesorgt. Bei der Vorlage der Geschäftszahlen vergangene Woche hatte Firmenchef Tim Cook zudem die Präsentation neuer KI-Funktionen angedeutet. Experten gehen davon aus, dass er hierzu eine für Dienstagnachmittag (MESZ) geplante Veranstaltung nutzen wird. Dort wird voraussichtlich auch eine neue Generation von iPads vorgestellt. Apple war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Das Projekt „ACDC“ laufe schon seit einigen Jahren, schrieb das „WSJ“ weiter. Es sei aber unklar, ob und wann der neue Chip vorgestellt werde. Um die Abhängigkeit von Nvidia zu reduzieren, arbeiten zahlreiche Firmen an eigenen KI-Prozessoren. Neben klassischen Halbleiter-Herstellern wie AMD oder Intel gehören dazu auch die Facebook-Mutter Meta und der Online-Händler Amazon, dessen Tochter Amazon Web Services (AWS) der weltgrößte Cloud-Anbieter ist. Die Alphabet-Tochter Google hat sich hierfür mit dem Chip-Designer ARM zusammengetan. (APA/Reuters)