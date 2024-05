Deutschmatura, heuer auch mit einem Text der „Presse“

Textinterpretation, Analyse, Meinungsrede oder Kommentar? Bei der Zentralmatura stand heuer auch ein „Presse“-Text in den Aufgabenheften.

Vielfach wurde der Zentralmatura im Fach Deutsch Fantasielosigkeit vorgeworfen. Wir finden, wenn wir uns die heurigen Aufgaben ansehen: völlig zu Unrecht. Immerhin fand sich am vergangenen Donnerstag unter den drei Aufgabenpaketen, die zur Auswahl standen, auch ein Text von „Presse“-Redakteur Andrey Arnold, und zwar mit dem Titel „Bau dir deinen Himmel einfach selbst!“. Leicht zu erahnen, worin es darum ging. Oder doch nicht? Um Computerspiele, in denen die Idee vom Paradies Realität wird, um klassische Utopien, entweder mit behaglichem Wiedererkennungswert oder selbst gebastelt. Jedenfalls aber ohne größere Konsequenzen, wenn man mal Mist baut.

Das Bild vom lichtscheuen, unsportlichen Spiele-Enthusiasten sei jedenfalls ein überholtes Klischee, war dort zu lesen. „Die Presse“ ist bereit, dagegen anzuschreiben, wenn’s der Bildung dient. Der Autor würde übrigens gerne wissen, was die Maturanten in ihrer Textanalyse zu sagen hatten. Besonders, was seine mögliche Intention (so eine der drei Fragen) betrifft. Zweckdienliche Hinweise der 41.300 Matura-Kandidaten bitte an Andrey.Arnold@diepresse.com.

(red.)