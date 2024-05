Putin gibt Durchhalteparolen aus: „Alle zusammen werden wir siegen“

Bei seiner Amtseinführung schwört Wladimir Putin die Russen auf Kriegskurs ein. Patriarch Kyrill wünscht dem Kremlchef „eine Herrschaft bis Ende des Jahrhunderts“.

Moskau. Das Wetter spielt die Hauptrolle an diesem Tag des Prunks. Es liefert das, was die goldenen Kronleuchter und die marmornen Säle in der russischen Herrschaftsfestung zu übertünchen versuchen. Es schneit in Moskau, als Wladimir Putin sich in seinem blank polierten schwarzen Aurus in den Großen Kremlpalast kutschieren lässt.

Die inszenierte Feierlichkeit des alten und neuen Präsidenten versinkt geradezu in der depressiven Stimmung über der Stadt. Die Minusgrade – es sei der kälteste 7. Mai seit einem Vierteljahrhundert, sagt der russische Wetterdienst – spiegeln die Hoffnungslosigkeit und den politischen Frost wider, die das Land in den kommenden sechs Jahren erwartet. Auch wenn es sich und seine Helden lautstark besingt.

So steht Putin am Treppenende des Palastes, der Schneeregen prasselt auf seine Schultern, neben ihm das Rednerpult mit den nassen Mikrofonen, vor ihm stramm die Präsidentengarde.