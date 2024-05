Erwarten Sie einen schmutzigen Wahlkampf

Matthias Ecke, EU-Kandidat der SPD, wurde in Dresden von Jugendlichen zusammengeschlagen und schwer verletzt.

Matthias Ecke, EU-Kandidat der SPD, wurde in Dresden von Jugendlichen zusammengeschlagen und schwer verletzt. Reuters / Matthias Rietschel

Die Europawahl droht nicht nur in Österreich zum Austausch aggressiver, überspitzter und falscher Argumente zu entarten. Die Welle könnte die gesamte Gemeinschaft erfassen. Wähler und Wählerinnen müssen sich das aber nicht gefallen lassen.

Der Schritt von aggressiven Argumenten zur Gewalt ist ein kleiner. Das erlebte der SPD-Kandidat ­Matthias Ecke, als er vergangene Woche beim Plakatieren seiner Wahlwerbung für die EU-Wahl in Dresden von vier jungen Deutschen angegriffen und schwer verletzt wurde. Eine Gesellschaft, die in öffentlichen Reden und in sozialen Medien auf immer neue Feindbilder eingeschworen wird, reagiert eben nicht nur mit zustimmendem Nicken.