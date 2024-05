Was Stormy Daniels‘ Auftritt am Trump-Prozess ändert

So sah der Gerichtszeichner das Aufeinandertreffen von Donald Trump und Stephanie „Stormy Daniels“ Clifford am Dienstag.

Die Porno-Schauspielerin Stormy Daniels zeichnete vor Gericht ein explizites Bild ihrer Affäre mit Ex-Präsident Donald Trump. Beobachter warnen, dass der Prozess deshalb gekippt werden könnte.

Plötzlich war er wieder interessant, Donald Trumps Strafprozess. US-Fernsehsender unterbrachen ihre Berichterstattung, und die Reporter, die vor dem Gericht in New York ausharren, hatten Brisantes zu berichten. Die Porno-Schauspielerin Stormy Daniels hatte am Dienstag ihren Tag als Zeugin. Nach Wochen, in denen sich alles um Buchhaltungsfragen und Rechnungslegung gedreht hatte, wurde es wieder etwas aufregender, als Daniels in einem langen schwarzen Kleid und mit Brille im Zeugenstand Platz nahm.

Zu aufregend, möchte man sagen. Daniels – bürgerlich: Stephanie Clifford – erzählte so detailreich von ihrem Treffen mit Trump im Jahr 2006, dass der Richter sie regelmäßig in die Schranken wies. Etwa, wie sie nachmachte, Trump mit einer zusammengerollten Zeitung den Hintern zu versohlen.

Der leugnet bis heute jene Affäre, die der Ausgangspunkt für den Strafprozess in New York ist. Daniels soll Geld für ihr Schweigen über die Geschichte erhalten haben – Trump, damals mitten im Wahlkampf 2016 steckend, habe die Zahlung vertuscht. Deshalb ist er angeklagt. Wie ist der Stand in dem Prozess nach der ersten Aussage der wohl berühmtesten Zeugin?

1. Stormy Daniels machte keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen Trump.