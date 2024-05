Joe Biden setzt sein ultimatives Druckmittel gegen Israel ein

Die Geduld des US-Präsidenten ist erschöpft. Er liefert keine schweren Bomben mehr an Israel. Lang hatte er damit gedroht. Bei der Entscheidung spielen auch innenpolitische Motive eine Rolle.

Benjamin Netanjahu und Joav Gallant ließen sich weder Ärger noch Wut anmerken. Der Premier und sein Verteidigungsminister waren wohl auch vorgewarnt über die Entscheidung des engsten und treuesten Verbündeten, die eine Zäsur im Gaza-Krieg markiert. In aller Deutlichkeit erklärte Biden in einem TV-Interview in der Nacht auf Donnerstag: „Die Bomben, die die USA Israel geliefert haben, wurden benutzt, um Zivilisten zu töten.“

Die Weigerung des US-Präsidenten, Joe Biden, schwere Waffen – insbesondere 1000-Tonnen-Bomben und Artillerie – an Israel zu liefern, mag das israelische Kriegskabinett und die Armeeführung zwar hart treffen, aber in den ersten Reaktionen zeigte sich die Regierung in Jerusalem unerschütterlich.

„Wir haben keine Wahl“

Netanjahu postete eine Rede, die er kürzlich zum Holocaust-Gedenktag gehalten hatte. „Ich sage das an alle Führer der Welt: Kein Druck – und sei er noch so heftig – und kein Beschluss irgendeines internationalen Forums wird Israel davon abhalten, sich zu verteidigen. Wenn Israel gezwungen ist, allein zu handeln, wird es das tun.“ So hatte er dies bereits mehrmals betont, auch nach Drohungen der USA, Israel nicht mehr mit allen Mitteln zu unterstützen.

Verteidigungsminister Gallant hieb in die gleiche Kerbe, als er sich bei einer Gedenkzeremonie für gefallene Soldaten am Donnerstag an die „Freunde und Feinde Israels“ wandte: „Wir werden zusammenstehen, wir werden unsere Ziele erreichen – die Hamas und die Hisbollah schlagen – und unsere Sicherheit wiederherstellen.“ Kämpferisch fügte er hinzu: „Wir haben keine Wahl, wir haben kein anderes Land. Wir werden tun, was erforderlich ist, um die Bürger Israels zu verteidigen, die Bedrohung zu eliminieren und gegen die anzukämpfen, die uns vernichten wollen.“

Defensivwaffen nicht betroffen

Enttäuscht zeigte sich indessen Gilad Erdan, der israelische UN-Botschafter. Hämisch dagegen kommentierte Itamar Ben-Gvir, der rechtsextremistische Minister für nationale Sicherheit, die US-Maßnahme. Die islamistische Hamas liebe Biden, schrieb er auf der Plattform X, was ihm harsche Kritik in Israel eintrug. Immerhin bleiben die USA für Israel überlebenswichtig: Das einstweilige Waffenverbot bezieht sich nicht auf Defensivwaffen wie den Iron Dome oder die Patriot-Batterien, die Israel beim Drohnen- und Raketenhagel kürzlich aus dem Iran einen elementaren Dienst erwiesen haben. Am Mittwoch versuchte zudem CIA-Chef William Burns – einer der Chefverhandler für einen Geiseldeal – in Tel Aviv, Ne­tanjahu zum Einlenken zu bewegen und von einer Rafah-Offensive abzubringen. Am Ende setzte Biden auf das ultimative Druckmittel.

„Schwerer Fehler“

Schon in der Vorwoche hatte Lloyd Austin, der US-Verteidigungsminister, den Nachschub von 3500 Bomben für Israel vorerst gestrichen. Zu Beginn dieser Woche war die israelische Armee mit der Einnahme des Grenzübergangs Rafah im Süden des Gazastreifens und den Panzerbewegungen rund um die wohl letzte Hamas-Bastion gefährlich nahe an jene „rote Linie“ herangerückt, die Biden vor Monaten gezogen hatte.

Eine Bodenoffensive, eine Militäroperation in Rafah, wäre ein „schwerer Fehler“. Das war das Mantra des Präsidenten und Antony Blinkens, seines Außenministers, die in Telefonaten und direkten Gesprächen Netanjahu und seine Regierung ein ums andere Mal gewarnt haben. Zu viele zivile Opfer und eine humanitäre Katastrophe seien zu befürchten, lautete der Tenor. Die Opferzahl von 35.000 Palästinensern könnte sich drastisch erhöhen.

Präzedenzfall unter Ronald Reagan

Es ist indes nicht das erste Mal, dass die USA Waffen für Israel zurückhalten, seit sie erstmals unter John F. Kennedy in den 1960er-Jahren den Verbündeten im Nahen Osten mit Militärhilfe unterstützen. Ronald Reagan hatte im Zuge des Libanon-Kriegs 1982 in einem Präzedenzfall die Lieferung von Clusterbomben untersagt – wie 2006 George W. Bush. George Bush Sr. stornierte einen Kredit wegen des israelischen Siedlungsbaus. Washington hat sich unter Barack Obama verpflichtet, jährlich Rüstungsgüter in der Höhe von 3,8 Milliarden Dollar für Israel bereitzustellen. Zusätzlich genehmigte der Kongress jüngst eine Militärhilfe von 15 Milliarden Dollar für den Gaza-Krieg.

Bidens Entscheidung erklärt sich auch aus der Kritik an seiner Nahost-Politik vonseiten der Demokraten in Form von offenen Briefen und Petitionen und dem Unmut von Jungwählern, der sich zuletzt in Protestcamps an zahlreichen Unis manifestiert hat. Donald Trump und die Republikaner hingegen ziehen gegen die illoyale Haltung gegenüber Israel ins Feld. Der Nahe Osten dürfte auch noch im Herbst zu einem heißen Wahlkampfthema selbst im Mittleren Westen avancieren. Es könnte Biden die Wiederwahl kosten, und so spielt die Innenpolitik auch in seiner Außenpolitik eine Rolle.