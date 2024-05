Im neuen Erzählband von T. C. Boyle wird ein halbes Dorf vergiftet

T. C. Boyle hat sein Erzähltalent – in über 100 Short Storys und 19 Romanen – in der kurzen wie in der langen Form bewiesen.

Als hätte er sie mit einem scharfen Messer aus dem Stoff absurder alltäglicher Begeben­heiten herausgeschnitten: 13 Short Storys von T. C. Boyle.

Der gut situierte, wohlerzogene Jurist Monsieur R. im Arles der 1960er-Jahre spekuliert auf die große Wohnung der Madame C., einer betagten, verwitweten Frau ohne Erben, und bietet ihr eine Leibrente an. Er kalkuliert, dass er bei ihrem nicht allzu fernen Ende die Hälfte des Marktpreises für die Wohnung bezahlt haben wird.

Die Wohnungsbesitzerin betrachtet den Vertrag als Wette auf ihren baldigen Tod, sie nimmt die Herausforderung an und beschließt, möglichst lange zu leben. Anfangs wird die etwas schrullige Dame, die sich dank des monatlichen Geldflusses wieder ein Dienstmädchen leisten kann, von ihrem hoffnungsfrohen Vertragspartner regelmäßig besucht. Er bringt Blumen, Schokolade und Zigaretten, kommt dann aber immer seltener. „Was wirklich schade war, denn sie genoss den Ausdruck von Verwirrung und Enttäuschung auf seinem Gesicht, wenn er sie munter und fröhlich vorfand und sie Praline für Praline, Glas für Glas, Zigarette für Zigarette mithielt.“

„The Best American Short Stories“

Zur Feier ihres 100. Geburtstags erscheint der zerrüttete Monsieur R. in Begleitung seiner verhärmten Frau, die Geschichte endet mit einer lapidaren Pointe. Wie überhaupt die Geschichten T. C. Boyles wirken, als hätte er sie mit einem scharfen Messer aus dem Stoff der mehr oder weniger absurden alltäglichen Begebenheiten herausgeschnitten, Slice-of-life-Narration im eigentlichen Wortsinn. Die 13 Texte der Sammlung „I walk between the Raindrops“ sind zuvor in Zeitschriften wie dem „New Yorker“ oder „Esquire“ erschienen, die Geschichte „Die Wohnung“ wurde auch in die ­Anthologie „The Best American Short Stories 2020“ aufgenommen.