Oliver Pocher bringt Zuschauerin zum Weinen und löscht Video nicht

Der Comedian stellte eine Zuschauerin bei einem Comedyfestival des SWR bloß. Sie bat darum, das nicht auszustrahlen, er stellte einen Clip auf Instagram. Der SWR distanziert sich.

Unter dem Titel „Super Abend in Stuttgart“ postete Oliver Pocher am Montag ein Video auf Instagram, das einen Teil seines Auftritts beim Sommerfestival des öffentlich-rechtlichen Senders SWR in Stuttgart am Wochenende zeigte. Jovial wandert er durch die Zuschauerreihen, macht Scherze auf Kosten der Besucher. Manche meint er von Reality-Formaten zu kennen, eine spricht er mit dem Namen einer Politikerin an. Gelächter. Gleich zu Beginn des Clips spricht er mit einer Zuschauerin aus der ersten Reihe, die den Abend in Stuttgart im Nachhinein nicht ganz so „super“ gefunden haben dürfte. Sie sitzt in der ersten Reihe, lächelt, als sie als eine der Singles des Abends vorgestellt wird. „Sie ist Doktorin und auch Jungfrau. Da kann alles passieren, wenn Sie in der Notaufnahme landen“, kommentiert Pocher. Er fragt sie dann noch, wo sie arbeite, sie gibt Auskunft.

„Aber gebumst hast du schon?“

Was die Instagram-Zuschauer nicht wissen: Die beiden hatten schon vorher miteinander gesprochen. Sie hatte sich gemeldet, als Pocher in seiner Show, in der es vor allem um seine Scheidung geht, nach Singles gefragt hat, berichten die „Stuttarter Nachrichten“. Seine Fragen waren intim. „Aber gebumst hast du schon?“ fragte er etwa. Die Frau verneinte. Mehrfach kam er im Laufe des Abends auf die Zuschauerin zurück, nannte sie – wie andere Besucherinnen – „Zuckerschnecke“. Am Ende des Abends, so die Zeitung, habe die Frau alleine am Platz gesessen und geweint. Man habe sie in den VIP-Bereich gebracht, wo Verantwortliche vom SWR waren. Dort bat sie den Sender, sie aus der Show zu schneiden.

Dass er böse Witze auf ihre Kosten auf dem Schlossplatz gemacht hat, sei ihr egal, sagt die Frau, die eigentlich ein Pocher-Fan ist, so die „Stuttgarter Nachrichten“. Doch sie wollte nicht, dass ihre Kollegen und ihr Arbeitgeber den Auftritt sehen. Ihr wurde versichert, dass die Aufnahmen nur dafür gemacht worden seien, um sie während des Festivals auf eine Leinwand vor Ort zu übertragen. Mit einer Veröffentlichung von Pocher selbst auf Instagram, wo er 1,7 Millionen Follower hat, hat der Sender offenbar nicht gerechnet. In der Kommentarspalte von Instagram wird Pocher dafür kritisiert: „Er sollte das Video löschen“, heißt es etwa. Dem Wunsch ist der Comedian bislang nicht nachgekommen.

SWR distanziert sich von „verletzenden Bloßstellungen“

Der SWR selbst distanzierte sich inzwischen von Pochers Auftritt. Auf der Homepage des Senders heißt es, für den SWR hätten derartige verletzende Bloßstellungen in einem öffentlich-rechtlichen Angebot nichts verloren. Mit Pocher sollte ein Publikum angesprochen werden, das sonst nur unzureichend versorgt würde. Dieser Versuch sei in diesem Fall bedauerlicherweise völlig misslungen, so der Sender.

Der Auftritt war für den Sender auch in anderer Hinsicht ein Misserfolg: Nur 1600 Tickets seien für Pochers Auftritt verkauft worden, schreibt die „FAZ“. Am Vorabend waren zum Abschied des Moderators und Musikers Matthias Holtmann über 4000 zahlende Besucher gekommen. (her)

>> Bericht in den „Stuttgarter Nachrichten“

>> Bericht in der „FAZ“