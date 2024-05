Das internationale Treffen finden in einem Luxusresort am Vierwaldstättersee in der Zentralschweiz statt. Nehammer und der ukrainische Präsident Selenekij telefonierten am Mittwoch miteinander.

Wien/Bern. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird Mitte Juni an der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz teilnehmen. Das teilte Nehammer am Mittwoch laut Bundeskanzleramt auch dem ukrainischen Präsidenten, Wolodymyr Selenskij, in einem Telefonat mit. Zudem sprachen die beiden über die aktuelle Situation in dem Land und die mögliche Rolle von Österreichs Wirtschaft beim Wiederaufbau der in weiten Landesteilen kriegsversehrten Ukraine.

Die Friedenskonferenz findet am 15. und 16. Juni beim zentralschweizer Vierwaldstättersee statt, im Nobelresort Bürgenstock, mehrere Hundert Meter über dem südlichen Ufer des Sees im Kanton Nidwalden auf einem Bergplateau in der Nähe des Bürgenstocks (1128 Meter). Das Treffen wurde auf Bitten der Ukraine organisiert und findet auf Ebene von Staats- und Regierungsschefs statt. Russland hat eine Teilnahme an dem zweitägigen Ereignis indes abgelehnt.

„Die Friedenskonferenz im Juni ist ein wichtiger Schritt, um den Boden aufzubereiten, damit Frieden wieder möglich ist. Die Situation ist sensibel, aber dennoch muss unser klares Ziel sein: Frieden auf unserem Kontinent und ein Ende des Sterbens!“, erklärte der Kanzler. Es brauche eine „breite Allianz an Verbündeten für den Frieden, auch außerhalb der Echokammern der EU. Gerade deshalb seien die Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs aus vielen Regionen der Welt in der Schweiz “wertvoll.

Nehammer hat Selenskij bereits im April 2022 in Kiew besucht, also nicht lange nach dem Kriegsausbruch im Februar. In Kürze treffen die beiden einander also in der Schweiz. APA / Dragan Tatic

Die Konferenz zielt darauf ab, einen zukünftigen Friedensprozess anzustoßen und praktische Schritte für einen Rahmen in Richtung dieses Ziels zu entwickeln. Sie ist derzeit die einzige Initiative, die von Ländern aus allen Weltregionen unterstützt wird. Ziel der Diskussionen ist es unter anderem, einen Friedensprozess in Gang zu setzen. (apa/red.)