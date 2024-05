Kein Trost: Lebensklage der großen Sängerin Beth Gibbons

Beth Gibbons, einst Sängerin von Portishead, macht das Alter zu schaffen: Ihr erstes wirkliches Soloalbum, „Lives Outgrown“, ist so erschütternd wie schön.

Ein Wiedersehen, gut 30 Jahre später: Beth Gibbons, in den 1990er-Jahren Sängerin der großen trübsinnigen Triphop-Band Portishead, spaziert gemessenen Tempos durch Baumkronen, Menschenmassen und übers Firmament, verändert ihr Aussehen dabei chamäleonartig und singt über ihre ewige Neugier auf das Leben. Und zwar vor und nach ihrer eigenen Existenz. Zum Text passt das Video, das Tony Oursler – von dem auch das legendäre Video zu David Bowies Berlin-Comeback „Where Are We Now“ stammt – geschaffen hat: eine Übung im Verlust der Gestalt.