„Alles fängt mit dem Absteigen vom Traktor an“

Gernot Bodner: In meinem Kopf poppt ein sehr lebendiges Bild auf. Man hat oft den Eindruck, das ist etwas Totes. Dem entspricht auch die traditionelle Definition von Humus als toter organischer Substanz. Doch ich denke an das Lebende, an den Kreislauf von Humus. An die Tierchen, die daran knabbern und den Boden als Lebensraum von vielen Mikrolebewesen gestalten. Die essenziellen Funktionen des Bodens kommen aus diesen Lebensprozessen.