Hauptsache, hell und luftig. Der Bundesrat hat im umgebauten Parlament einen neuen Raum. Er ist nicht gesetzeskonform. Warum das niemanden gestört hat.

Jetzt etwas ganz anderes. Etwas, was unwichtig scheinen mag, die Aufmerksamkeit nicht wert sein muss. Dennoch etwas, was viel über unseren Umgang mit Regeln, Demokratie, dem in Verruf geratenen „System“ und über unseren Hang auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen, die Dinge „nicht so eng zu sehen“, aussagt.