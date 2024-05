Und wenn nun jeder selbst entscheidet, was er mit seinem Geld macht?

Der Ökonom Saifedean Ammous erklärt in seinem neuen Buch, wie Wirtschaft aus Sicht der Österreichischen Schule der Nationalökonomie funktioniert.

Marxisten meinen, dass Taxiunternehmen ihre Fahrer ausbeuten, weil sie durch deren Arbeit Geld verdienen. Saifedean Ammous sieht das anders: Würde der Kapitalist den Wagen nicht als Kapital verwenden, sondern als Konsumgut, oder würde er ihn verkaufen, müsste der Taxifahrer die Passagiere auf seinem Rücken tragen oder auf andere ineffiziente Weise transportieren. Die Beziehung von Arbeitern und Kapitalisten nütze beiden und sei eine zutiefst menschliche, die in allen Kulturen existiere, schreibt der US-Ökonom mit libanesischen Wurzeln in seinem neuen Buch „Gesetze der Wirtschaft“, das kürzlich bei Aprycot Media in deutscher Sprache erschienen ist.

Jeder kennt seine Präferenzen